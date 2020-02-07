İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüşmesinden iki gün sonra, Sudan hava sahası İsrail'e açıldı.

Olayın perde arkasında, Sudan'dan istenilenlerin yerine getirilmesi için DEAŞ terörüyle tehdit edildiği iddiaları var.

Ortadoğu ve Afrika'da agresif tutum

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arap Baharı sonrasında Ortadoğu'da takındığı agresif tutumunu, Afrika kıtasında da sürdürüyor.

Eritre, Somali ve Libya gibi ülkelerde etki alanı kuran Abu Dabi yönetimi, bu kez rotayı Sudan'a çevirdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Uganda temasları sırasında gündem dışı yaptığı görüşme, bunun açık kanıtı.

Netanyahu'nun Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'la yapılan gizli görüşme, bir gün sonra açığa çıktı.

Sudan'dan üst düzey askeri bir yetkili, ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e (AP) görüşmenin detaylarını aktardı.

"Öncü Birleşik Arap Emirlikleri"

İsmi gizli tutulan yetkili, görüşmenin Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğünde yapıldığını, Sudan'a, ABD'nin terör listesinden çıkarılacağı vaadinin verildiğini söyledi.

TRT Haber'e konuşan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Levant çalışmaları uzmanı Haydar Oruç, "İsrail'in kozu şu, İsrail ABD üzerindeki etkisini kullanarak Sudan'a uygulanan silah ambargolarını kaldıracağını öne sürdü. Hatta İsrail başbakanının Burhan'la görüşmesinden sonra, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da Burhan'ı ABD'ye davet ettiğini öğrendik." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Sudan'la olan pazarlığının arkasında, Sudanlı mülteciler meselesi de var.

Haydar Oruç, "İsrail'de Afrika'dan gelen sayıları yaklaşık 40 binle 100 bin arası değişen Afrikalı mülteci var ve bunların büyük bir kısmı Sudanlı. Belki Sudan'la İsrail arasında kurulacak diplomatik ilişkilerle, İsrail'de bekletilen mültecilerin Sudan'a geri iadesi söz konusu olabilecek." dedi.

DEAŞ terörü ile tehdit

BAE'nin Sudan'ı DEAŞ terörü ile tehdit ettiği de öne sürülüyor.

Benzer zamanlarda Abu Dabi merkezli bir düşünce kuruluşu, Sudan'da artan DEAŞ terörü ile ilgili birbiri ardına raporlar yayımlamaya başladı.

Bu raporlarda, örgütün başkent Hartum üzerinde yoğunlaştığı, hatta bölgedeki diğer terör örgütlerinin DEAŞ'a bağlılık yemini ettiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Trump'ın, 2017'de Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğu yönündeki tepki çeken açıklaması sonrasında, İsrail'in Afrika'da kendine destekçi arayışı da ziyaretin bir diğer nedeni olarak görülüyor.