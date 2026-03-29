Dünya
AA 29.03.2026 02:10

BAE hava savunma sistemleri İran'dan gelen füze ve İHA saldırılarına müdahale etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiği bildirildi.

BAE hava savunma sistemleri İran'dan gelen füze ve İHA saldırılarına müdahale etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan gelen balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lara yönelik önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı aktarıldı.

Dubai Hükümeti Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada, BAE'nin Dubai kentinde hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, yapılan saldırının başarılı bir şekilde engellendiği bilgisi paylaşıldı.

ETİKETLER
Birleşik Arap Emirlikleri İnsansız Hava Aracı (İHA) İran ABD-İsrail-İran Savaşı
SON HABERLER
01:41
ABD, 3 bin 500 askerin bulunduğu hücum gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıkladı
01:38
İletişim Başkanı Duran: STRATCOM Zirvesi'nin başarıyla tamamlanmasının gururunu yaşıyoruz
23:01
İran Pakistan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi
22:41
Huzistan Valiliği: ABD ve İsrail 10 bin metreküplük su deposunu hedef aldı
22:17
İran'da patlamalar meydana geldi
21:53
ABD basını: İran'ın Suudi Arabistan'daki üsse yönelik saldırısında 12 ABD askeri yaralandı
Atıyla yamaçları aşıyor, Kapadokya’nın sırlarını keşfediyor
Atıyla yamaçları aşıyor, Kapadokya’nın sırlarını keşfediyor
FOTO FOKUS
İran ve ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
İran ve ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ