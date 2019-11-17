Dünya

Bab'daki terör saldırısı protesto edildi

17 Kasım 2019 Pazar 16:12 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 16:22

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde halk, dün bomba yüklü araçla yapılan ve 18 sivilin ölümüne neden olan terör saldırısını protesto etmek için gösteri düzenledi.

[Bab ilçe emniyet binası önünde toplanan halk, terör saldırısını protesto etti. Fotoğraf: AA]