Dünya
Bab'daki terör saldırısı protesto edildi17 Kasım 2019 Pazar 16:12 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 16:22
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde halk, dün bomba yüklü araçla yapılan ve 18 sivilin ölümüne neden olan terör saldırısını protesto etmek için gösteri düzenledi.
[Bab ilçe emniyet binası önünde toplanan halk, terör saldırısını protesto etti. Fotoğraf: AA]
Bab ilçe emniyet binası önünde toplanan göstericiler, saldırının sorumlusunun adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı.
Dün, Bab ilçe merkezindeki otogarda bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bab'daki terör saldırısıyla ilgili, terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef aldığını aktarmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: YPG/PKK terör saldırısı suriye protesto gösterisi DEAŞ bab ilçesi