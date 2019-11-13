Dünya
Azez'de DEAŞ'a büyük operasyon: Hücre evi yerle bir edildi13 Kasım 2019 Çarşamba 12:04 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 12:21
Azez'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Kafra köyündeki DEAŞ'ın kullandığı hücre evi yerle bir edildi.
Güvenlik güçleri, Azez kırsalında bulunan Kafra köyüne hava operasyonu düzenledi.
Azez’de düzenlenen operasyonlarda aralarında üst düzey DEAŞ’lı teröristlerin bulunduğu hücre evi yerle bir edildi. Detayları @trthaber muhabiri Osman Küçükdalak aktardı.https://t.co/q7gGjnvURI pic.twitter.com/dzLEABjj9H— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 13, 2019
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ'lıların karargah olarak kullandığı hücre evi yerle bir edildi.
Çok sayıda DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber