Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 3 kişiyi enkaz altından kurtardı
Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 3 vatandaşı kurtardı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları yaptığı belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 3 kişiyi kurtardığı, 10 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 400'den fazla Azerbaycanlı personel yer alıyor.
Etiketler: Azerbaycan Deprem Kahramanmaraş
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