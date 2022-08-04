Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir grup, Londra'daki büyükelçilik binasına girerek vandalizm eyleminde bulundu, binanın balkonuna dini bayraklar astı ve radikal sloganlar attı.

Açıklamada, yerel polisin müdahalesinin ardından grup üyelerinin binadan çıkarılarak gözaltına alındığı, büyükelçilik çalışanları arasında yaralanan olmadığı belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Olay araştırılıyor

Olayın yerel kolluk kuvvetleri tarafından araştırılırken, araştırmanın sonuçları hakkında bilgi verilecek.

Açıklamada, Viyana Sözleşmesi uyarınca, diplomatların ve diplomatik binaların güvenliğine ilişkin uyarının diplomatik kanallar aracılığı ile İngiltere makamlarının dikkatine sunulduğunun altı çizildi.