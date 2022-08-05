Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 00:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nehre düşen kamyonu çıkarmaya giden vinç de düştü
Hindistan'da nehre düşen kamyonu sudan çıkaran vinç, kamyonun bağlı olduğu halatlardan birinin kopması sonrası köprüden aşağı düştü.
Hindistan’ın Orissa eyaletinde yer alan Talcher kentinde bir kamyon nehre düştü.
Kamyonu sudan çıkarmak üzere bölgeye iki vinç geldi.
Vinçlerden biri kamyonun bağlı olduğu halatlardan birinin kopması sonrası köprüden aşağı düştü.
Vinç operatörü yara almadan kurtulurken, yüzerek kıyıya çıktı.
Etiketler: Hindistan
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