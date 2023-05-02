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Dünya
AA 02.05.2023 10:46

Azerbaycan'ın İran istihbaratıyla çalıştığını tespit ettiği 2 kişi İran'da "gözetim altına alındı"

İran, Azerbaycan yönetimine muhalif "Hüseyniyun" adlı grubun 2 yöneticisinin Azerbaycan'ın bazı suçlamalarının soruşturulması için "gözetim altına alındığını" duyurdu.

Azerbaycan'ın İran istihbaratıyla çalıştığını tespit ettiği 2 kişi İran'da "gözetim altına alındı"

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, geçen hafta Kum kentinde Azerbaycan yönetimine karşı faaliyet gösteren "Hüseyniyun" adı verilen grubun yöneticileri Orhan Memmedov ve Tohid İbrahimbeyli'nin tutuklandığına dair haberleri değerlendirdi.

"Hüseyniyun" yöneticilerinin tutuklanmadığını ancak "gözetim altına alındığını" söyleyen yetkili, "Söz konusu 2 Azerbaycan vatandaşı hakkında bazı suçlamalar ileri sürülmüştür ve bu suçlamaların incelenmesi de daha ileri soruşturma gerektirmektedir. Bu nedenle bahsedilen kişiler bu konuların araştırılması için gözetim altında tutuluyor." dedi.

Azerbaycan vatandaşlarından oluşan "Hüseyniyun"ların yöneticilerinden İbrahimbeyli ile Memmedov'un geçen hafta Kum'da tutuklandığına yönelik haberler medyaya yansımıştı. Tahran Milletvekili Ahmed Nadiri, konuya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajında, haberleri doğrulayarak "Hüseyniyun yöneticilerinin tutuklanmasını ulusal çıkarlara aykırı bir eylem" şeklinde nitelendirmişti.

Azerbaycan yönetimine karşı faaliyetleriyle bilinen söz konusu grubun bazı üyeleri, İran'dan yayın yapan "irdiplomacy.ir" internet sitesine göre, Meşhed ve Kum'da eğitim görmüş ve Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde 2015'te Suriye'ye gönderilmişti.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi 1 Kasım 2022'de Tohid İbrahimbeyli ve Orhan Memmedov isimli şahısların İran istihbaratı ile işbirliği yaptığını açıklamıştı. İbrahimbeyli ve Memmedov hakkında uluslararası arama kararı çıkartılmıştı.

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