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Dünya
AA 29.01.2025 09:15

Azerbaycan'da yerel seçimler yapılıyor

Azerbaycan'da, ülke genelinde şehir, kasaba ve köy belediye meclis üyeliği için seçim yapılıyor.

Azerbaycan'da yerel seçimler yapılıyor

Bağımsızlığın kazanılmasının ardından altıncısı düzenlenen yerel seçimlerde Azerbaycanlılar, meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

Oy verme işleminin yerel saatle 08.00'de başladığı seçimlerde 16 bin 92 aday, 685 belediyenin 8 bin 71 meclis üyeliği için yarışıyor.

5 milyon 961 bin seçmenin oy kullanacağı seçimde, oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek.

Azerbaycan yasaları gereği, yerel seçimlerde önce meclis üyeleri belirleniyor, daha sonra bu üyeler kendi aralarından belediye başkanını seçiyor.

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