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Dünya
BBC 29.01.2025 08:42

Danimarka'da 66 milyon yıllık fosilleşmiş kusmuk bulundu

Danimarka’da, dinozorlar dönemine ait 66 milyon yıllık fosilleşmiş bir kusmuk keşfedildi. Bu ilginç fosil, yerel bir fosil avcısı olan Peter Bennicke tarafından, ülkenin doğusundaki Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Stevns Klint kıyı kayalığında bulundu.

Danimarka'da 66 milyon yıllık fosilleşmiş kusmuk bulundu

Kendisini "fosil meraklısı" olarak tanımlayan Bennicke, kireçtaşı içinde sıra dışı görünen bazı parçalar fark etti. Yapılan incelemeler, bu parçaların denizyıldızı ve deniz kestaneleriyle akraba olan deniz zambaklarına ait olduğunu ortaya çıkardı.

Bennicke, bulduğu parçaları Doğu Zeeland Müzesi'ne götürdü. Yapılan incelemeler sonucunda fosilleşmiş kusmuğun, dinozorların yaşadığı Kretase döneminin sonuna, yani 66 milyon yıl öncesine ait olduğu doğrulandı. O dönemde Tyrannosaurus ve Triceratops gibi dinozorlar Dünya’da yaşamaktaydı.

Besin zinciri hakkında önemli bilgiler veriyor

Doğu Zeeland Müzesi paleontoloğu ve küratörü Jesper Milan, BBC’ye yaptığı açıklamada, bu keşfin "gerçekten sıra dışı" olduğunu ve tarih öncesi besin zinciri hakkında önemli ipuçları sunduğunu söyledi.

"Bu, 66 milyon yıl önce kimin kimi yediğini anlamamıza yardımcı oluyor," diyen Milan, o dönemde balıkların ve köpekbalıklarının deniz zambaklarını yediğini, ancak sindirilmesi zor olan bu canlıların kireçli kısımlarının kusularak dışarı atıldığını belirtti.

Eski ekosistemler hakkında daha fazla bilgi

Bu keşif, eski deniz ekosistemlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Milan, "Bu buluntu, dinozorların yaşadığı dönemde Kretase denizinin günlük yaşamına dair benzersiz bir bakış sunuyor," dedi.

Bulgular ilk başta yalnızca yerel basınla paylaşılmış olsa da kısa sürede tüm dünyada büyük ilgi gördü. Milan, "Bu, şimdiye kadar bulunan en ünlü kusmuk olabilir," diyerek keşfin ne kadar dikkat çekici olduğunu vurguladı.

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