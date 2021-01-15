Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 17:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan'da vaka sayısı 227 bine yaklaştı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan’da son 24 saatte 349 yeni vaka tespit edildi. 18 Ocak'a kadar SMS ile sokağa çıkma uygulaması devam edileceği açıklandı.
Azerbaycan’da son 24 saatte 349 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde vaka sayısı 226 bin 549’a ulaştı.
Sağlığına kavuşanların sayısı da 213 bin 773'e yükseldi.
Azerbaycan’da tedavileri devam eden hasta sayısı 9 bin 793’e düşerken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 983’e çıktı.
Ülkede 31 Ocak’a kadar karantina, 18 Ocak’a kadar da SMS ile sokağa çıkma uygulaması devam edecek.
Etiketler: Azerbaycan Koronavirüs
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