Azerbaycan’da son 24 saatte 349 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde vaka sayısı 226 bin 549’a ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 213 bin 773'e yükseldi.

Azerbaycan’da tedavileri devam eden hasta sayısı 9 bin 793’e düşerken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 983’e çıktı.

Ülkede 31 Ocak’a kadar karantina, 18 Ocak’a kadar da SMS ile sokağa çıkma uygulaması devam edecek.