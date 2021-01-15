Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden, COVID-19 aşı programının başına David Kessler'i getirecek
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Joe Biden'ın, koronavirüs aşısıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunun başına, eski ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Dr. David Kessler'i getireceği açıklandı.
Biden'ın geçiş ekibi, Trump yönetiminin COVID-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu"na başkanlık eden Moncef Slaoui'nin yerine Kessler'in getirileceğini açıkladı.
FDA'nın başkanlığını 1990'lı yıllarda yürütmüş olan Kessler'in koronavirüsle müdahale grubunun baş bilim sorumlusu olacak.
Ayrıca Kessler'in Biden'ın koronavirüs baş danışmanı olarak da görev yaptığı açıklandı.
Kessler'in aşı inceleme ve onayının yanı sıra milyonlarca doz aşının üretme lojistiğini koordine edeceği de söylendi.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Joe Biden
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