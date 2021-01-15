Biden'ın geçiş ekibi, Trump yönetiminin COVID-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu"na başkanlık eden Moncef Slaoui'nin yerine Kessler'in getirileceğini açıkladı.

FDA'nın başkanlığını 1990'lı yıllarda yürütmüş olan Kessler'in koronavirüsle müdahale grubunun baş bilim sorumlusu olacak.

Ayrıca Kessler'in Biden'ın koronavirüs baş danışmanı olarak da görev yaptığı açıklandı.

Kessler'in aşı inceleme ve onayının yanı sıra milyonlarca doz aşının üretme lojistiğini koordine edeceği de söylendi.