Güney Afrika’da David De Beer ve eşi Mariska, Hoedspruit kasabasında David’in babasına ait olan ve satılığa çıkarılan eve kontrol için gitti.

Çift lüks müstakil villaya ait bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı. Paniğe kapılan çiftin o anları cep telefonuyla kayda aldı.

"Korktuk, evi terk ettik"

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan David De Beer, eşiyle birlikte babasının satılığa çıkarılan evini kontrole geldiklerini ve bahçede aslanlarla karşılaştıklarını söyledi.

David De Beer, " Gördüklerim karşısında şaşkına döndüm. Ev aslanlar tarafından resmen kuşatılmış. Korktuk, evi terk ettik" diye konuştu.