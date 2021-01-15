Lübnan'da yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türüne rastlandı.

Lübnan Parlamentosundaki Sağlık Komitesi Üyesi Ali el-Mikdad, "Lübnan'daki iki büyük laboratuvarda yapılan PCR testleri sonucunda virüsün genetiğinde değişim tespit edildi" dedi.

Son günlerde pozitif çıkan vakaların yüzde 50'sinin yeni virüs türü taşıdığına işaret eden Mikdad, "Bu türün tehlikesi ise daha hızlı yayılmasındadır" ifadesini kullandı.

Mikdad, hastanelerin acil servislerinde yer kalmadığına gençler arasında vaka oranının arttığına dikkat çekti.

OHAL ilan edilmişti

Hükümet Covid-19 vakalarının hızlı artışı sonucu hastanelerde yer kalmamasının yanı sıra oksijen stoklarının tükenmeye başlamasının ardından 14 Ocak'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, Lübnan'da Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 1781 kişi hayatını kaybetti, 237 bin 132 kişi virüse yakalandı.