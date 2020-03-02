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Azerbaycan'da okullara 'koronavirüs' tatili
[Fotoğraf: Reuters ]
Azerbaycan'da, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla eğitime 1 hafta ara verildi.
Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 9 Mart'a kadar eğitim-öğretim yapılmayacak, tüm okullar dezenfekte edilecek.
Azerbaycan, koronavirüsün önlenmesi amacıyla İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapatmıştı. İran'da bulunan ve dönmek isteyen Azerbaycanlılar 4 Mart'ta uçakla ülkelerine tahliye edilecek.
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs tespit edilen 3 hasta bulunuyor.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 17:09
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