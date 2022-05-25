Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan ve Ermenistan sınır komisyonları ilk toplantılarını yaptı
[Görsel: Getty Images]
Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları ilk ortak toplantılarını sınırda yaptı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Brüksel'de pazar günü yaptığı görüşmede sağlanan mutabakat gereği Mustafayev ve Grigoryan başkanlığındaki heyetler iki ülke sınırında bir araya geldi.
Komisyonların ortak faaliyetinin idari ve prosedür konularını müzakere eden taraflar, ikinci toplantının Moskova'da, üçüncü toplantının Brüksel'de yapılması yönünde anlaştı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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