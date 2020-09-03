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Azerbaycan sınırında 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan'ın İran sınırında tırda yapılan aramada 305 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği ifade edildi.
Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine gümrük ekiplerinin, Astara Gümrük Kapısı'ndan geçerek Kazakistan'a gidecek tarım makineleri yüklü İran plakalı tırda yaptığı aramada, makinelerin içerisinde gizlenmiş 598 paket içinde 305 kilogram uyuşturucu madde bulundu.
İran uyruklu tır şoförü gözaltına alındı.
Etiketler: iran Azerbaycan uyuşturucu operasyonu Astara Gümrük KapısıSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 16:19
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