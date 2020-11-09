Azerbaycan, Rus helikopterinin 'yanlışlıkla' vurulduğunu açıkladı
Azerbaycan, Nahçıvan sınırına yaklaşan bir Rus helikopterinin "yanlışlıkla" düşürüldüğünü duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybeden mürettebattın ailesine taziye dilekleri iletti, "tazminat ödemeye hazır olduklarını" ifade etti.
Azerbaycan ordusu, alçak irtifada uçan bir helikopteri vurdu.
Vurulan helikopterin Rusya’ya ait olduğu ortaya çıktı.
Helikopter 'yanlışlıkla' vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığının bilgilendirmesi üzerine Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Helikopterin "yanlışlıkla" vurulduğunu belirtti.
Açıklamada, helikopterin, Karabağ'daki çatışmalar sırasında Ermenistan-Azerbaycan sınırına yakın bir bölgede uçuş gerçekleştirdiği, hava savunma sisteminin radar gözleminin dışında uçtuğu belirtildi.
Azerbaycan, Nahçıvan sınırına yaklaşan bir Rus helikopterinin yanlışlıkla vurulduğunu açıkladı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Fatih Avanos aktardı. pic.twitter.com/orEF8kzRBk— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2020
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Tazminat ödemeye hazırız
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, o bölgede daha önce Rus helikopterlerinin uçuşlarının gözlemlenmediğini belirtti.
Bakanlık, bu faktörler ve Ermenistan'ın olası provokasyonlarını göz önünde bulunduran görevdeki askeri birliğin, ateş açma yönünde karar verdiğini vurguladı.
Yanlışlıkla vurulan helikopterde hayatını kaybeden mürettebatın ailesine baş sağlığı dilendi.
Azerbaycan'ın "tazminat ödemeye hazır olduğu" ifade edildi.