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Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan ordusu, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdi. Ermenistan güçleri geri çekilmek zorunda kaldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi.
Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.
Ağdere yönünde Ermenistan ordusunun 5. Dağ Muhrip Alayının mevzilerine yapılan top atışları sonucu birkaç araç ve havan topunun imha edildiği belirtildi.
Ermenistan güçlerinin 6. Dağ Alayı 1. Taburunun personeli arasında zayiat olduğu belirtilen açıklamada, D-30 Topçu Tümeninin 3. batarya obüslerinin de devre dışı bırakıldığı anlatıldı.
Açıklamada, tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğü vurgulandı.
Etiketler: Azerbaycan ErmenistanSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 08:34
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