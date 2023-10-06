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Dünya
AA 06.10.2023 11:06

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) toplantısındaki Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamalarını kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Macron'un Granada'da yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı kapsamında düzenlediği basın toplantısında seslendirdiği Azerbaycan'a yönelik asılsız iddiaları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Azerbaycan ve Türkiye'nin Granada'daki toplantıya katılmaması hususuna ilişkin Macron'un öne sürdüğü iddialar ikiyüzlülük örneğidir. Katılımcıların her biri, Türkiye'nin toplantıya (Azerbaycan, Ermenistan, Avrupa Birliği, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla yapılması planlanan toplantı) katılımına Fransa'nın karşı çıktığını çok iyi biliyor. Macron'un bu konuda yanlış bilgi yayması, devlet başkanına yakışmayan bir yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Fransa'nın, Azerbaycan'ı Ermenistan topraklarını işgal etmekle suçlaması gülünçtür"

Fransa'nın, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin 30 yıl işgal altında kalmasına göz yumduğu hatırlatılan açıklamada, "Fransa'nın, Azerbaycan'ı 150 kilometrekarelik Ermenistan topraklarını işgal etmekle suçlaması gülünçtür. Azerbaycan, hiçbir ülkenin topraklarını işgal etmemiştir ve henüz belirlenmeyen sınırda Azerbaycan güçlerinin konuşlandığı toprakların Ermenistan'a ait olduğunu iddia etmek mantıksızdır." ifadelerine yer verildi.

Macron'un Azerbaycan'a baskı yapılması gerektiği yönünde beyanda bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Azerbaycan'la baskı diliyle konuşmak anlamsız ve kabul edilemez. Fransa'nın bu tür sorumsuz açıklamalar yapmak yerine, bölgede barış ve istikrarı engelleyen, saldırgan Ermenistan'ı destekleme ve silahlandırma yönündeki politikasına son vermesi daha yararlı olacaktır." görüşü paylaşıldı.

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