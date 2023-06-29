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Dünya
AA 29.06.2023 23:17

Azerbaycan Devlet Televizyonu çalışanları Fransa'da saldırıya uğradı

Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) çalışanları, Fransa'da 17 yaşındaki sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gerçekleştirilen gösterileri haberleştirirken saldırıya uğradı.

Azerbaycan Devlet Televizyonu çalışanları Fransa'da saldırıya uğradı

AZTV'den yapılan açıklamada, muhabir ve kameramanın Fransa'daki gösterileri görüntüledikleri sırada saldırıya maruz kalarak hafif yaralandıkları bildirildi.

Saldırganların AZTV çalışanlarının kamerasını alarak kırdıkları, kendilerini ise silahla tehdit ettikleri belirtildi.

Açıklamada, Fransız kolluk kuvvetlerinin bu olayı objektif bir şekilde soruşturması, gazetecilere silahla saldıranların tespit edilerek cezalandırılması ve verilen zararın tazmin edilmesi için gerekenin yapılması talep edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise gazetecilere yapılan saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Saldırının kısa sürede Fransız kolluk kuvvetleri tarafından soruşturulmasını ve suçluların tespit edilerek cezalandırılmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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