Fransa'da sürücüyü öldüren polis "kasten adam öldürme"den tutuklu yargılanacak

Fransız basınındaki habere göre, Nanterre Savcılığı, bu hafta Nanterre kentinde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüye ateş açarak öldüren polisin "kasten adam öldürme" gerekçesiyle tutuklu yargılanacağını belirtti.

38 yaşındaki polis memuru, La Sante Hapishanesine sevk edildi.

Fransa'nın gündemini sarsan ölüm

Bir polis memuru, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış ve 17 yaşındaki Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili Nanterre Savcılığı 2 ayrı soruşturma başlatırken, sürücüye ateş eden memur aynı gün gözaltına alınmıştı.

Nanterre Savcılığı, polis hakkında "kasten öldürme" suçundan ön kovuşturma başlatmıştı.

Nael'in ölümüne tepkiler dinmiyor

Nael'in ölümüne tepki gösterenler Paris banliyölerinde ve ülke genelinde farklı kentlerde 2 gece üst üste sokağa inmişti.

Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ve polis arasında arbede yaşanmıştı.

"OHAL gelir mi ?" tartışması

Fransız hükümeti vatandaşları sükunete çağırmaya devam ederken, ulusal basında "ülkede OHAL ilan edilmeli mi?" tartışmaları yer aldı.