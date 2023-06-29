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Dünya
AA 29.06.2023 22:53

Avustralya'da cinsel istismardan yargılanan müdire iade edilmemek için hasta numarası yapmış

Avustralya'nın Victoria Eyaleti Bölge Mahkemesi’nde görülen davada Savcı Justin Lewis, cinsel istismardan suçlu bulunan eski okul müdiresi Malka Leifer'ın, İsrail'deyken iade edilmemek için akıl hastası numarası yaptığını söyledi.

Avustralya'da cinsel istismardan yargılanan müdire iade edilmemek için hasta numarası yapmış

2003 ila 2007 yılları arasında Melbourne'deki Adass İsrail Kız Okulu'nun müdürlüğünü yapan Malka Leifer, iki öğrenciye cinsel istismardan nisan ayında suçlu bulunmasının ardından bugün Victoria Eyaleti Bölge Mahkemesi'nde yargılandı.

Leifer, duruşmaya Melbourne'deki yüksek güvenlikli bir kadın hapishanesinden video bağlantısıyla katıldı.

Duruşmada Savcı Lewis, Leifer’ın İsrail’deyken Avustralya’ya iade edilmemek için işlemleri sürekli ertelettiğini ileri sürdü.

Lewis, İsrail’de mahkeme kararıyla Leifer’ın durumunu tespit etmek için atanan üç psikiyatrdan oluşan heyetin, "Leifer’in yasal işlemleri sekteye uğratmak için akıl hastası taklidi yaptığı" kanaatine vardığını aktardı.

Yargıç, duruşmayı erteledi.

Kudüs Bölge Mahkemesi de eski müdire Leifer’in yargılanmaya uygun olduğuna ve iade edilmekten kaçınmak için akıl hastası numarası yaptığına karar vermişti.

Ardından Leifer, 2021'de Avustralya’ya iade edilmişti.

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