Kısa süre önce Ermenilerin, boşalttıkları evleri, kamu binalarını ve ormanları yaktığı görüntülenmişti. Buna rağmen Azerbaycan askerleri, Azerbaycan topraklarını zamanında terk edemeyen Ermenilere yardımcı oluyor.

Sosyal medyadaki bir görüntüde, Ağdam iline bağlı Abdal Gülablı köyünde evlerini zamanında boşaltamayan bazı Ermeni sivillerin, Azerbaycan askerinden yardım istediği görülüyor.

"Kimse size kötü davranmayacak"

Görüntülerde konuşan Azerbaycanlı komutan, karşılaştığı Ermeni sivillere, "İsterseniz Azerbaycan vatandaşı olarak burada kalabilirsiniz. İsterseniz gidebilirsiniz. Kimse size kötü davranmayacak. Daha önce de size yardım etmiştik. Saygıyla sizi uğurlamıştık." diyor.

Sivil Ermeniler de komutanın dediklerini teyit ederek teşekkür ediyor.

Görüntülerde daha sonra Azerbaycan askerlerinin Ermeni sivillerin eşyalarını kamyonete taşıması yer alıyor.

Ermenistan ordusu, Karabağ'da hezimete uğradı

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Karabağ operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım’da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.

Ermeni silahlı güçler, ateşkes gereği 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çekilmişti.

Ermenistan 15 Kasım’da vermesi gereken Kelbecer’i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan’dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği toprakları 25 Kasım’da vermeyi taahhüt etmişti.

Ermenistan, Laçın’ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan’a geri verecek.