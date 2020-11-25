Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de 382 yeni koronavirüs vakası görüldü
[Fotoğraf: AFP]
Güney Kore'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 382 artarak 31 bin 735'e çıktı.
Ülkede 26 bin 825 kişi virüsü yenmeyi başardı.
Son 24 saatte COVID-19'dan 3 kişi hayatını kaybederken, virüs nedeniyle toplam can kaybı 513’e yükseldi.
Ülkedeki günlük yeni vaka sayısı, 8 Kasım'dan bu yana 3 haneli rakamlarda seyrediyor.
Güney Kore'de günlük vaka artışı 18-22 Kasım'da 300'ün üzerindeyken, 23 Kasım’da 300'ün altına düşmüştü.
Etiketler: Koronavirüs
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