Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 481 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 481 artarak 134 bin 699’a ulaştı.
Ülkede son 24 saatte 44 bin 376 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 222 bin 216’ya çıktı.
Şimdiye kadar 8 milyon 642 bin 771 kişi iyileşti.
"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda.
Etiketler: Koronavirüs
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