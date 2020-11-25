Ülkede son 24 saatte 44 bin 376 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 222 bin 216’ya çıktı.

Şimdiye kadar 8 milyon 642 bin 771 kişi iyileşti.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda.