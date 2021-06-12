Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 Ermeni esiri iade etti
[Azerbaycan askerlerinin mayın temizleme işleminden bir görüntü. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 97 bin mayının haritaları karşılığında ülkede gözaltında bulunan 15 Ermenistanlının iade edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan, bir zamanlar işgal altında tuttuğu Ağdam ilinde döşediği 97 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını Azerbaycan'a verdi.
Azerbaycan tarafı da ülkede gözaltında bulunan 15 Ermenistan vatandaşını iade etti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 97 bin mayının yer aldığı haritalara karşı 15 Ermeni esirin iade edildiğini duyurdu.https://t.co/RF9J48FczN pic.twitter.com/LAvXiRiLG8— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 12, 2021
İade işleminin Azerbaycan-Gürcistan sınırında gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, bu konuda destek sağlayan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Tiflis yönetimine teşekkür edildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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