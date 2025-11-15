Duman 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 15.11.2025 10:15

Ay'ın içinde ne var?

Yeni bir araştırma, Ay'ın iç yapısına ilişkin uzun süredir devam eden tartışmalara son noktayı koydu. Modellemeler, Ay'ın, Dünya'ya benzer şekilde, yoğunluğu demire yakın katı bir iç çekirdeğe sahip olduğunu kesinleştirdi.

Ay'ın içinde ne var?

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden (CNRS) gök bilimci Arthur Briaud liderliğindeki bir ekip, Ay'ın iç yapısını detaylı bir şekilde inceleyerek çığır açan bir sonuca ulaştı. Mayıs 2023'te yayımlanan bu kapsamlı araştırma, Ay'ın iç çekirdeğinin tahmin edilenin aksine erimiş değil, katı bir top olduğunu doğruladı. Yoğunluğu yaklaşık 7 bin 822 kg/m³ olan bu katı çekirdek, büyük ölçüde demir ile benzerlik gösteriyor.

Bilim insanları, Apollo misyonlarından elde edilen sismik verilerin düşük çözünürlüğü nedeniyle daha önce katı ve tamamen sıvı çekirdek modelleri arasında kesin bir ayrım yapamıyordu. Briaud ve meslektaşları, bu sorunu çözmek için uzay görevlerinden ve Ay lazer menzil deneylerinden elde edilen deformasyon derecesi, yoğunluk ve Dünya ile arasındaki mesafe gibi çeşitli verileri bir araya getirdi.

Ekibin geliştirdiği modellemeler, Ay'ın içinin Dünya'nın yapısına şaşırtıcı derecede benzediğini gösteriyor. Ay, tıpkı Dünya gibi, yaklaşık 362 kilometre yarıçapında akışkan bir dış çekirdeğe ve yaklaşık 258 kilometre yarıçapında (Ay'ın toplam yarıçapının %15'i) katı bir iç çekirdeğe sahip. Bu sonuçlar, NASA tarafından 2011 yılında yapılan ve katı bir iç çekirdeğin varlığını öne süren daha önceki bulguları da güçlü bir şekilde teyit ediyor.

Bu keşif, bilim dünyası için iki temel alanda yeni kapılar açıyor. Öncelikle, Ay'ın oluşumundan kısa bir süre sonra güçlü bir manyetik alana sahip olduğu, ancak bu alanın yaklaşık 3.2 milyar yıl önce azaldığı biliniyor. Çekirdek yapısının kesinleşmesi, manyetik alanın nasıl oluştuğu ve neden kaybolduğu sorusuna yanıt bulmada kritik önem taşıyor.

İkinci olarak, modellemeler aynı zamanda, daha yoğun malzemenin merkeze düştüğü ve daha az yoğun malzemenin yukarı çıktığı aktif manto dönüşümü senaryosunu destekliyor. Bu hareketin, Ay'ın ilk bir milyar yılındaki çarpışma ve bombardıman zaman çizelgesine dair önemli bilgiler sunması bekleniyor. İnsanlığın Ay'a dönüş umutları devam ederken, bilim insanları bu bulguların sismik olarak doğrulanması için uzun süre beklemeyeceklerini umuyor.

ETİKETLER
Uzay Çalışmaları Uzay
Sıradaki Haber
"Mutluluk hormonu" kanser tedavisinde anahtar rol oynayabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
Ekim ayında en sıcak yerle en soğuk yer arasındaki fark 44 dereceyi aştı
11:33
Elektrik üretimi eylülde arttı
11:40
MEB ve KGF'den gençlere kendi işlerini kurmaları için destek
11:28
Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak verilere çevrildi
11:02
Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kontrollü açıldı
11:13
Kıbrıs Türkü’nün mücadelesi: KKTC 42 yaşında
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
FOTO FOKUS
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ