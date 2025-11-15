Gazze'deki hükümet: Gazzelilerin acısı eskimiş çadırlarının sular altında kalması üzerine daha da kötüleşti

Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, kışın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların sıkıntılarının arttığı ve insani trajedinin daha da kötüleştiği, yağmur sularının eskimiş çadırlarını sular altında bırakması ve şiddetli rüzgarların çadırlardan geriye kalanları parçalaması sonucu yaklaşık bir buçuk milyon insanın bu çadırlarda yerinden edilmiş kişiler olarak yaşadıkları belirtildi.

Dünyanın, kameralar aracılığıyla halkın yaşadığı trajediye tanık olduğu ve on binlerce ailenin yağmur ve rüzgardan korunaksız kaldığını gördüğü aktarılan açıklamada, bu sahnelerin, Gazze'de giderek artan insani felaketin boyutunu gözler önüne serdiğine işaret edildi.

Bu gerçeğin acil yardım ve hızlı barınma ihtiyacını yansıttığı vurgulanan açıklamada, Gazze'de, özellikle kış aylarının başlaması ve çadırların ve evlerin giderek kötüleşmesi nedeniyle yeniden inşa çalışmaları tamamlanana kadar geçici barınak olarak en az 250 bin çadır ve 100 bin karavana ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

İsrail'in yardımların ülkeye girmesine izin verme konusundaki oyalaması karşısında uluslararası sessizliğin artık kabul edilemez olduğu vurgulanarak, artık açıkta kalan yerinden edilmiş insanların akıbetinden herkesin sorumlu tutulduğu açıklamada, ateşkes anlaşmasının arabulucuları ve garantörlerine rollerini yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve ilgili tüm kuruluşlardan, Gazze Şeridi'nin ihtiyaç duyduğu insani, tıbbi ve barınma yardımlarını ulaştırmak için hızla harekete geçmeleri ve İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmede gösterdiği geciktirme ve oyalama tavrına karşı seslerini yükseltmeleri istendi.

Gazze'de varılan ateşkesin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen anlaşmanın en önemli maddelerinden biri olan Gazze'ye yardım girişleri İsrail tarafından sürekli ihlal edildi.

Altyapının tahrip edildiği, çadır ve konteyner gibi geçici barınak girişinin de yok denecek kadar az olduğu Gazze'de bugün yağan yağmurla birlikte Filistinlilerin yaşadığı çadırlar sular altında kaldı.