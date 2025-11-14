Açık 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.11.2025 22:32

ABD Kongre üyelerinden, Trump yönetimine "Gazze'deki soykırımı tanıma çağrısı" yapan tasarı

ABD'de aralarında Filistin asıllı Rashida Tlaib'in de olduğu 20 Kongre üyesi, İsrail'in Gazze'deki soykırımını tanıma çağrısı yapan ve Donald Trump yönetimini Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran bir karar tasarısı sundu.

ABD Kongre üyelerinden, Trump yönetimine "Gazze'deki soykırımı tanıma çağrısı" yapan tasarı

Kongrenin Filistin asıllı tek üyesi olan Tlaib tarafından yapılan yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisi'ne İsrail'in Gazze'deki soykırımının tanınmasına ilişkin bir karar tasarısı sunulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre söz konusu tasarı, ABD yönetimine, "İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı soykırım suçu işlediğini resmi olarak tanıması" ve İsrail'e silah transferlerini durdurma tedbiri de dahil "soykırımı önlemek ve cezalandırmak" için harekete geçmesi çağrısı yapıyor.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'deki soykırımı sona ermedi ve biz harekete geçene kadar da sona ermeyecek." ifadesine yer verildi.

Söz konusu tasarıya imza atan 20 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi arasında Andre Carson, Maxine Dexter, Pramila Jayapal, Ro Khanna, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar ve Ayanna Pressley gibi isimler dikkati çekiyor.

ETİKETLER
ABD Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:30
Sağlık Bakanlığı, Ordu'daki sürekli işçi alımı kurasıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı
00:25
Gazze'deki hükümet: Gazzelilerin acısı eskimiş çadırlarının sular altında kalması üzerine daha da kötüleşti
00:11
Bakan Kurum: Afetzede kardeşlerimize verdiğimiz her söze sadakatle bağlıyız
22:54
Malatya-Sivas kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
22:47
Kapalıçarşı'daki "kara para" operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı
00:10
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
FOTO FOKUS
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ