Ay'da saat kaç? ABD ve Çin bu konuda hemfikir değil

Dünya genelinde tren rotalarını düzenlemek amacıyla 19. yüzyılda Greenwich Ortalama Zamanı ile başlayan standart saat uygulaması, bugün uzayda benzer bir zorunlulukla karşı karşıya bulunuyor.

ABD, NASA aracılığıyla Ay için "Eşgüdümlü Ay Zamanı" adında evrensel bir sistem kurmaya çalışıyor. Ancak Çin bu standardı kabul etmeye yanaşmıyor.

Ay'da görev yapacak uyduların ve uzay araçlarının birbiriyle sorunsuz haberleşebilmesi için kesin bir zaman birliğine ihtiyaç duyuluyor.

GPS sistemlerinde saatlerin mikrosaniye düzeyinde bile farklılık göstermesi, konum hesaplamalarında yüzlerce metrelik kaymalara yol açıyor.

Bu durum, özellikle insanlı uzay uçuşlarında ve acil iniş senaryolarında ölümcül sonuçlar doğurma riski taşıyor.

Çin'in uydu üstünlüğü yarışı kızıştırıyor

ABD toplam uzay görevi sayısında önde olsa da Çin, Ay'ın karanlık yüzü ile iletişimi sağlayan röle uydularına sahip tek ülke konumunda bulunuyor. Bu uydular, Çin'e gelecekte kurulacak bir Ay GPS sistemi için büyük bir avantaj sağlıyor.

Uzmanlar, Çin'in kendi standartlarını kabul ettirmesi durumunda özel uzay şirketlerinin de yatırımlarını bu ülkeye yönlendirebileceğini belirtiyor. Kendi standartlarını oluşturmak isteyen Çin, son olarak "Ay Zamanı Efemerisi" adını verdiği kendi matematiksel zaman modelini duyurdu.

Zamanın göreliliği ve Ay'daki fiziksel gerçeklik

Ay'da zaman ayarı yapmayı zorlaştıran tek unsur siyasi rekabet değil, aynı zamanda fizik kuralları.

Genel görelilik teorisine göre yer çekimi zamanın akışını etkiliyor ve Ay'daki saatler, Dünya'daki saatlere kıyasla günde yaklaşık 56 mikrosaniye daha hızlı çalışıyor.

Gelecekte kurulması planlanan Ay ekonomisi ve kalıcı üsler için bu zaman farkının Dünya zamanına hassas bir şekilde uyarlanması gerekiyor.

Siyasi çekişmelere rağmen her iki ülkenin bilimsel kurumları, matematiksel ve fiziksel veriler üzerinde uzlaşarak uzaydaki operasyonları güvenli kılmak adına danışmanlık düzeyinde iletişim kurmayı sürdürüyor.