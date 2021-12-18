Avusturya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Omicron varyantının yayılmasını önlemek için 20 Aralık'tan itibaren daha katı seyahat düzenlemesinin yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Açıklamaya göre, 12 yaş altı çocuklar, gebelik ve sağlık sorunları nedeniyle aşı yaptıramayanların dışında ülkeye seyahat eden kişiler aşı ya da hastalığı geçirdiklerine dair belge ibraz etmesi gerekiyor, aksi takdirde karantinaya tabi tutulacaklar.

Noel'de bu kısıtlama kaldırılacak

Bu arada ülke genelinde aşı yaptırmayanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması sürerken Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein, Noel ve yılbaşı tatillerinde bu kısıtlamanın aşısızlar için kaldırılacağını açıkladı.

Mückstein, 24-26 ve 31 Aralık tarihlerinde aşısız kişilerin en fazla 10 kişiden oluşan aile toplantılarına katılabileceğini, bu zaman zarfında restoranlara yönelik uygulanan saat sınırlamasının da kaldırılacağını belirtti.

Avusturya'da son 24 saatte 2 bin 899 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 1 milyon 245 bin 232'ye yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 artışla 13 bin 438'e çıktı.