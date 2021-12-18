Filistinliler, Nablus kentinin Kefer Kaddum, Burka, Beyt Decin ve Beyta köylerinde Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri, gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

22 kişi yaralandı, 132 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu köylerde 16'sı plastik mermiyle olmak üzere 22 kişinin yaralandığı, 132 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her hafta İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.

Yahudi yerleşim birimleri hukuka göre yasa dışı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.