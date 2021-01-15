Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avusturya’da Nazi propagandasına hapis cezası
Avusturya’nın Karintiya eyaletinde 38 yaşındaki bir Avusturyalı Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karintiya Bölge Mahkemesi’ndeki duruşmada sanığın kamuya açık yerlerde "Hitler selamı" verdiği, evinde yapılan aramalarda Nazi dönemine ait unsurların bulunduğu vurgulandı.
"Alkol bağımlısıyım" dedi
Sanık savunmasında alkol bağımlısı olduğunu, dövmelerin ise 16-17 yaşlarındayken yaptırdığını ancak ırkçı oluşumlarla ilişkisinin olmadığını ileri sürdü.
8 kişilik jüri heyeti savunmayı inandırıcı bulmadı ve hüküm giymesi yönünde oy kullandı.
Farklı tarihlerde çeşitli yollarla Nazi propagandası yaptığı tespit edilen sanığa Nazi dünya görüşünün yayılmasını yasaklayan "anti-Nazi Yasasına" muhalefetten 24 ay hapis cezası verildi.
Etiketler: Irkçılık
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