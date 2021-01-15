Karintiya Bölge Mahkemesi’ndeki duruşmada sanığın kamuya açık yerlerde "Hitler selamı" verdiği, evinde yapılan aramalarda Nazi dönemine ait unsurların bulunduğu vurgulandı.

"Alkol bağımlısıyım" dedi

Sanık savunmasında alkol bağımlısı olduğunu, dövmelerin ise 16-17 yaşlarındayken yaptırdığını ancak ırkçı oluşumlarla ilişkisinin olmadığını ileri sürdü.

8 kişilik jüri heyeti savunmayı inandırıcı bulmadı ve hüküm giymesi yönünde oy kullandı.

Farklı tarihlerde çeşitli yollarla Nazi propagandası yaptığı tespit edilen sanığa Nazi dünya görüşünün yayılmasını yasaklayan "anti-Nazi Yasasına" muhalefetten 24 ay hapis cezası verildi.