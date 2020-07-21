Avusturya'da İslam karşıtlığı tehlikeli bir boyut kazanıyor.

Sebastian Kurz'un başbakanlığındaki koalisyon hükümeti, "antisemitizm, ırkçılık ve din motivasyonlu aşırıcılıkla mücadele" başlığı altında dokümantasyon merkezi kurmaya hazırlanıyor.

Kurz'un lideri olan Halk Partisi ise merkezin yalnızca "siyasal İslam" ve Müslümanlara yönelik faaliyet göstereceğini açıkladı.

"Siyasal İslam" ile kastedilenin ne olduğu ise açıklığa kavuşturulmadı.

Hükümet, dokümantasyon merkez aracılığı ile Müslümanlara ait bütün dernek, cami ve kültürel faaliyet yürütülen kurumları gözlem altına almayı planlıyor.

Hükümetin bu yaklaşımı, Müslümanların potansiyel suçlu olarak görüldüğü ve gözlem adı altında fişleme çalışması yapılacağı yorumlarına neden oldu.

Halk Partisi'nin açıklaması, başta koalisyon ortağı Yeşiller Partisi’nden bazı milletvekilleri olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin tepkisine neden oldu.