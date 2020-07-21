Haber Giriş: Kaynak: AA
Belçika'da COVID-19 vaka sayısı 64 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Belçika'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte 201 artarak 64 bin 94'e yükseldi.
Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 5 artarak 9 bin 805'e ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, vaka sayısının son 24 saatte 201 artarak 64 bin 94'e yükseldiği belirtildi.
Vaka sayıları artıyor
Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 175'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında son 7 günde yüzde 79'luk, hastaneye kaldırılma oranında ise yüzde 50'lik bir artış gözlemlendiği vurgulandı.
Etiketler: Belçika belçika'da koronavirüsSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 12:08
Son Haberler
- 13:38
- 13:35
- 13:46
- 13:22
- 13:30
Sıradaki Haber
Ukrayna'da rehine krizi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz