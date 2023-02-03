Aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nden (FPÖ) yerel siyasetçi Gottfried Waldhäusl’in, dün bir televizyon programında bir lise öğrencisiyle tartışması ülkedeki aşırı sağcı grupları harekete geçirdi.

Aşırı sağcılar, çoğunlukla yabancıların yaşadığı 10’uncu bölgede bir liseyi hedef aldı.

Okulun girişine ırkçı içerikli pankart asan sağcılar, ayrıca ayrıştırıcı ve nefret söylemi içeren broşürler de bıraktı.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Adalet Bakanı Alma Zadic, Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, aşırı sağcıların eylemine tepki gösterdi.

Aşırı sağcı siyasetçi Waldhäusl, dün katıldığı bir televizyon programında, lise öğrencisi bir genç ile tartışmış ve "Eğer 20-30 yıl önce aşırı sağcıların öngördüğü şekilde ülke sınırları korunmuş olsaydı bugün Viyana, Viyana olarak kalırdı." demiş ve genç ise "Bugün sizin savunduğunuz gibi hareket edilseydi sınıfımdaki öğrenci arkadaşlarımın yarısı burada olmazdı." ifadelerini kullanmıştı.