Avusturya'da 20 yılı aşkın süredir ırkçı saldırıları kayıt altına alan sivil toplum kuruluşu Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Tepki (ZARA), Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü’nde "2022 Irkçılık Raporu'nu" ilk defa Viyana Belediye binasında düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

Basın toplantısına Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Christoph Wiederkehr, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Viyana Eyalet Meclis Üyesi Dr. Mireille Ngosso’nun yanı sıra ZARA temsilcileri katıldı.

Irkçı saldırılar en çok internette yapıldı

Rapora göre, geçen yıl 1479 ırkçı saldırı meydana gelirken, bunların yüzde 68’i "dijital platformlarda" yaşandı.

"İnternet", 999 ile ırkçı saldırıların kendine en çok yer bulduğu mecra oldu.

Irkçı saldırıların en çok yapıldığı ikinci yer ise 167 vakayla "kamuya açık alanlar" oldu. Ülkede geçen yıl, "eğlence ve hizmet" sektöründe 134, "kamu kurum ve kuruluşlarında" 85 ırkçı saldırı yaşandı.

Vakaların yüzde 24’ü doğrudan mağdurlarca bildirildi

"Güvenlik birimleri" 59 ırkçı tutumla dikkati çekerken, "yazılı ve görsel basın ile siyasette" 35 ırkçı ve nefret içerikli söylem ve eylem tespit edildi.

Kayıt altında alınan vakaların yüzde 24’ü doğrudan mağdurlarca bildirilirken, yüzde 76’sı olaylara şahit olan kişiler tarafından yapıldı.

Son 2 yılda ırkçı saldırıya maruz kalıp, ZARA ya da benzeri kuruluşlara giderek yaşadığı mağduriyeti bildirenlerin sayısında artış gözlemlenirken, 2020’de bu oran yüzde 20’nin altındaydı.

Irkçı ya da ayrıştırıcı uygulamalara maruz kalan ve bu durumu gerekli mercilere taşıyan kişilerin yüzde 80’i gerekli hukuki desteği bulamadı.

"Herkesin eşit şartlarda yaşamını sürdürmesi kendileri için çok önemli"

Rapora ilişkin sunumun ardından konuşan Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Wiederkehr, ırkçılıkla mücadele gününde ZARA gibi sivil toplum kuruluşları ve siyasi temsilcilerin katılımıyla halihazırda toplumda yer bulan ırkçılığa karşı ortak mücadele yürütülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Viyana Belediyesi olarak yaptıkları ırkçılık karşıtı çalışmalara değinen Wiederkehr, dil, din, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın herkesin eşit şartlarda yaşamını sürdürmesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Wiederkehr, "Viyana gibi büyük bir şehirde yapılması gereken tabii ki çok şey var çünkü ırkçılık, birçok kişi için hala ne yazık ki olağan bir durum ve düzenli olarak ırkçılığa maruz kalınabiliyor." dedi.

Buna karşı çok sayıda inisiyatif bulunduğunu aktaran Wiederkehr, özellikle ırkçılığa maruz kalan ya da bu ülkeye yeni gelenlerin bu hususta daha iyi bilgilendirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

"Irkçı eylemlerin bir karşılığı olmalı"

SPÖ’den Meclis Üyesi Ngosso da ırkçılığın son yıllarda siyasette kanıksandığını, mevcut ön yargılar kullanılarak yeni ırkçı yaklaşımların ortaya çıkarıldığını belirterek, "Irkçı söylem ve eylemlerin kesinlikle bir karşılığı olmak zorunda." dedi.

Ngosso, Müslümanlara yönelik ırkçı saldırıları kayıt altına alan Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon ve Danışmanlık Merkezi (Dokustelle Österreich) ya da diğer inisiyatiflerin ortaya koyduğu veriler doğrultusunda ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede çok daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

ZARA Yöneticisi Barbara Liegl de yıllara göre ırkçı vakalara yönelik rakam ve verilerin değişkenlik gösterdiğini söyleyerek, "Irkçılık, bütün yapılarda ve kurumlarda, genel olarak toplumumuzda her gün görünen, hissedilen bir gerçek." dedi.