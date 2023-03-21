Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ve Filistin Su İdaresi, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla ülkedeki su tüketimine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada İsraillilerin su tüketimine ilişkin, "Bir İsraillinin günlük ortalama su tüketimi, Filistinli bir kişinin tükettiği miktarın 3 katını aşıyor. Bir İsrailli günlük ortalama 300 litre su tüketiyor. Yahudi yerleşimcilerin tüketimi ise bir Filistinlinin tükettiği miktarın 7 katını geçiyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistinlilerin kişi başına düşen ortalama su tüketiminin Dünya Sağlık Örgütünün günlük en az 100 litre olarak önerdiği miktarın altında olduğu belirtilen açıklamada, "Bu durum, İsrail'in Filistin’in su kaynaklarının yüzde 85'inden fazlasını kontrol etmesinin bir sonucudur." denildi.

Filistin'de kişi başına düşen tatlı su miktarı 21,3 litre

Bir Filistinlinin su tüketiminin günlük 86,3 litre olduğu kaydedilen açıklamada şu bilgiler verildi:

"Gazze Şeridi'ndeki yüksek su kirliliği oranı göz önüne alındığında mevcut miktarlardan insani kullanıma uygun su miktarını da hesaplarsak, kişi başına düşen tatlı su miktarı günde sadece 21,3 litreye geriliyor."

Filistinlilerin kullandığı suyun yüzde 76'sının yer altı kaynaklarından sağlandığı, İsrail'in Ürdün Nehri ve Ölü Deniz suları üzerindeki kontrolü nedeniyle yüzey suyundan yeteri kadar istifade edilemediği vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail işgali, Filistinlilerin 1967'den beri 250 milyon metreküp olduğu tahmin edilen Ürdün Nehri sularına ulaşmasını engelliyor." ifadesine yer verildi.

Filistinliler İsrailli şirketten su satın almak zorunda kalıyor

Filistin resmi kurumlarının açıklamasına göre, İsrail'in eylemleri, Filistinlilerin doğal kaynaklarını, özellikle de su kullanma kapasitelerini sınırlıyor ve onları İsrailli su şirketi Mekorot'tan su satın alarak açığı kapatmaya zorluyor.

Evsel kullanım için Mekorot’tan satın alınan su miktarı 2021'de kullanılabilir suyun yüzde 22'sine tekabül eden 96,1 milyon metreküpe ulaştı.

Kirli ve insan kullanımına uygun olmayan olarak sınıflandırılan su miktarı, çoğu Gazze Şeridi'nde olmak üzere Filistinlilerin kullanabileceği toplam suyun 186,7 milyon metreküpünü oluşturuyor.

Satın alınan ve deniz suyundan arıtılan su dahil, insan kullanımına uygun su miktarı 251,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Filistinlilerin kullandığı toplam su miktarı geçen yıl 438,4 milyon metreküp olarak kayda geçti.