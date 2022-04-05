Avusturya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Karl Nehammer'in ileriki günlerde Ukrayna'yı ziyaret edeceği, güvenlik nedeniyle seyahate ilişkin detay paylaşılmayacağı belirtildi.

Nehammer’ın, ziyaret kapsamında Zelenskiy'le bir araya geleceği bilgisi verildi

Açıklamada, Ukrayna’yı siyasi ve insani açıdan en iyi şekilde desteklemek için bu seyahatin yapılmak istendiğine işaret edildi.

Ülkedeki Rus diplomatlar

Bu arada, Ukrayna’nın Buça kentinde sivillerin öldürülmesi sonrasında İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı üzerine, muhalefetteki Yeni Avusturya Partisi (NEOS) de Dışişleri Bakanlığından benzer yönde adım atması talebinde bulundu.

Parti Genel Sekreteri Douglas Hoyos, yaptığı açıklamada, "Eğer Rus diplomatlar burada Putin’in yalanlarının propagandasını yapıyorsa ya da Ukrayna’daki savaş suçlarını inkar ediyorlarsa bunun sert sonuçları olmalıdır." ifadesini kullandı.

Hoyos, ülkedeki Rus diplomatların sayısının asgari düzeye indirilmesi gerektiğini savundu.