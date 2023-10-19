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Dünya
AA 19.10.2023 15:40

Avustralyalı STK'ler, "ateşkes için arabuluculuk yapılmasını" talep etti

Uluslararası Af Örgütü Avustralya ve 73 sivil toplum kuruluşu; Canberra hükümetinden, İsrail'in Filistin'e şiddetinde ateşkes yapılması için arabulucu olmasını talep eden ortak bildiri yayımladı.

Avustralyalı STK'ler, "ateşkes için arabuluculuk yapılmasını" talep etti
[Fotograf: AA]

Uluslararası Af Örgütü Avustralya'nın X hesabından yapılan açıklamaya göre, yayımlanan ortak bildiride, Avustralya'nın en kısa sürede "İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almasını durdurması" için hükümete baskı yapması gerektiği belirtildi.

Bildiride, "İsrail hükümetinin Gazze'yi kuşatması, bölgedeki insanların tüm temiz su, gıda, yakıt ve enerji ulaşımını kesti." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Af Örgütü Avustralya temsilcilerinden Nikita White, "Hiçbir ülkenin savaş suçu işleyip ceza almamasına izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail güçlerinin, Gazze'de işlediği "uluslararası insan hakları yasası ihlallerinden endişe duyduklarını" belirten White, "Beyaz fosfor kullanılarak insan hakları ihlalleri yapıldığına dair kanıtlar topladık." ifadesini kullandı.

Bildiriyi imzalayanlar arasında İsrail'in saldırdığı Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yardım yapan Anglikan Denizaşırı Yardım Örgütü de bulunuyor.

Söz konusu bildiri, Uluslararası Af Örgütü Avustralya ve 73 sivil toplum kuruluşunca yayımlandı.

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