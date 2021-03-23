Avustralya'da İşçi Partili Anika Wells, sıra dışı bir konuşmaya imza attı.

İkiz çocukları kucağında kürsüye çılan Wells, çoklu doğuma "Anneler ve çocuklar için tehlike normal doğumdan 10 kat daha fazla. Doğum sonrası depresyon olasılığı da iki kat" sözleriyle dikkat çekti.

Wells, konuşmasında çoklu doğumun zorluklarına ve risklerine vurgu yaptı. Bu sırada kucağında sessiz duran oğullarını eğlendirmeye çalışmak da diğer milletvekillerine düştü.

Avustralya temsilciler meclisinden Wells'e istisna

Konuşmanın ardından Avustralya temsilciler meclisi de bir tweet yayımladı.

Paylaşımda "Yönetmeliğe göre üyeler salona ziyaretçi alamaz ancak bu yasak annesinin kucağında bir çocuğu kapsamıyor ya da Anika Wells'in kucağındaki iki çocuğu..." ifadesi yer aldı.