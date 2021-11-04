Ülkedeki gizlilik denetleyici kurum olan Avustralya Bilgi Ofisi Komisyonu (OAIC), şirketin, Avustralya vatandaşlarının veri gizliliğini ihlal ettiğini belirledi.

Komisyon, Clearview AI veritabanında aranabilen görüntülerin, çocuklar ve mağdur kimseler de dahil olmak üzere, kişiler için ciddi risk teşkil ettiğine dikkat çekti.

OAIC Gizlilik Komiseri Angelene Falk, Avustralyalıların sosyal medyayı ya da diğer profesyonel web sitelerini kullanırken yüz görüntülerinin kullanılacağını düşünmediklerini ifade etti.

Clearview'dan Avustralya'da yaşayanlara ait tüm fotoğraflar ile yüz tanıma şablonlarını imha etmesi istendi.

OAIC, Clearview'a yönelik soruşturmayı İngiltere Bilgi Komiserliği Ofisi (ICO) ile birlikte yürütmüştü. Ancak şirketin İngiltere'deki faaliyetlerine dair karar henüz verilmedi.