Puslu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.01.2026 10:09

Avustralya'da süren orman yangınlarından etkilenen 1100 kişiden bölgeyi tahliye etmeleri istendi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde süren orman yangınlarından etkilenen 1100 kişiden bölgeyi terk etmeleri istendi.

Avustralya'da süren orman yangınlarından etkilenen 1100 kişiden bölgeyi tahliye etmeleri istendi

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre eyalet yetkilileri, Otways bölgesinde devam eden yangınlara yönelik bir dizi önlem aldı.

Buna göre eyaletteki orman yangınları nedeniyle Gellibrand, Kawarren, Beech Forest, Forrest, Barongarook kasabaları ve Büyük Otway Milli Parkı'nın çevresinde yaşayanlar da dahil 1100 kişiden bölgeyi tahliye etmeleri istendi.

Yetkililer, alevlerin eyaletin güneyindeki diğer bölgeler ile Lorne, Aireys Inlet ve Anglesea gibi doğudaki sahil kasabalarını da etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Yangının kontrol hatlarını aşma riskinin çok yüksek olduğuna işaret eden yetkililer, yangından şimdiye kadar yaklaşık 94 bin dönümlük alanın etkilendiğini açıkladı.

Yetkililer, yangının büyümeye devam ettiğine dikkati çekti.

Avustralya Meteoroloji Bürosu yetkilisi Diana Eadie, daha önce yaptığı açıklamada, eyaletin bazı bölgelerinde 2009'dan bu yana en uzun sürecek sıcak hava dalgasının etkili olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Yetkililer, Victoria'nın Mildura, Hopetoun ve Walpeup bölgelerinde hava sıcaklığının 48, Horsham'da 47 ve Hamilton'da 46 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Avustralya Orman Yangını
Sıradaki Haber
Çin ordusunun en kıdemli generalinin nükleer sırları ABD'ye verdiği iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:48
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ilk duruşma yarın
11:34
ABD'de federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya
11:48
Akkuyu, Türkiye için "oyun değiştirici" olacak
11:17
Türkiye 5G’ye hazırlanıyor, 4,5G’de rekor kırıldı
11:18
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
11:28
Deprem bölgesinde dev dönüşüm
Bitlis'teki tarihi yapılar beyaza büründü
Bitlis'teki tarihi yapılar beyaza büründü
FOTO FOKUS
Şark Fatihi ve Yetimlerin Babası: Kazım Karabekir
Şark Fatihi ve Yetimlerin Babası: Kazım Karabekir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ