AA 26.01.2026 09:55

Trump, Minnesota'da ICE ekiplerinin birini vurmasıyla ilgili "her şeyi" gözden geçirdiklerini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde bir kişinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulduğu olayla ilgili "her şeyi" gözden geçirdiklerini söyledi.

Trump, Minnesota'da ICE ekiplerinin birini vurmasıyla ilgili "her şeyi" gözden geçirdiklerini belirtti
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]

Trump, Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, Minneapolis'te Alex Jeffrey Pretti'nin ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazetenin sorularını telefonda cevaplayan Trump, Pretti'nin silah taşımaması gerektiğini belirterek, "Hiçbir silahlı saldırıyı sevmem ama birinin protestoya çok güçlü, tam dolu bir silah ve iki yedek şarjörle gitmesini de sevmem." dedi.

ICE polisinin doğru bir şey yapıp yapmadığı sorusuna doğrudan cevap vermeyen Trump, "Bakıyoruz, her şeyi gözden geçiriyoruz ve bir karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Minneapolis'teki göçmenlik ekiplerinin bir noktada bölgeden çekileceğine işaret ederken, bunun ne zaman olacağına ilişkin açıklama yapmadı.

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini beyaz olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

