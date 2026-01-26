Çok Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.01.2026 07:52

ABD'de kar fırtınası etkili oldu: 11 kişi hayatını kaybetti

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 800 binden fazla kişiye hala elektrik hizmeti verilemiyor.

ABD'de kar fırtınası etkili oldu: 11 kişi hayatını kaybetti

ABD’de “tarihi” olarak nitelenen kar yağışı ve soğuklar etkili oluyor.

Kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle ülke genelinde hala 800 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, 17 bini aşkın uçuş iptal edildi. Büyük şehirlerdeki okullarda eğitime ara verildi ya da uzaktan eğitime geçildi.

Yetkililer, fırtınanın etkilerinin günlerce, hatta haftalarca sürebileceğini belirterek, yaklaşık 90 milyon kişinin "aşırı soğuk" uyarısı altında bulunduğunu bildirdi.

Tennessee eyaletinde 3 kişinin "hava koşullarına bağlı nedenlerle" yaşamını yitirdiği, böylece soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle can kaybı sayısının 11'e ulaştığı kaydedildi.

Başkent Washington'da 10 santimetreye, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışının beklendiği uyarısı yapıldı.

213 milyon kişi fırtınanın etkisi altında

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, dün düzenlediği basın toplantısında, 5 evsizin dışarıda ölü bulunduğunu ve bu rakamın artabileceğini açıklamıştı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 213 milyon kişinin, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkilerinin" birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyarmıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
ABD'de 8 kişiyi taşıyan özel jet düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:48
Çelik: PKK tüm uzantılarını feshetmeli
17:32
Muğla'da kuvvetli rüzgar: Dalgalar balkonlara ulaştı
16:40
YDUS uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı
17:21
AK Parti'ye katılımlar sürüyor
15:12
Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinub Türkiye'ye geliyor
14:36
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Rusya’da dondurucu soğuk: Eksi 40
Rusya’da dondurucu soğuk: Eksi 40
FOTO FOKUS
AK Parti'ye katılımlar sürüyor
AK Parti'ye katılımlar sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ