Dünya
Avustralya'da silahlı saldırı: En az 4 ölü
04 Haziran 2019 Salı 14:32 - Son Güncelleme 04 Haziran 2019 Salı 14:46
Avustralya'nın Darwin şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Avustralya medyasına göre, Avustralya'nın Darwin şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda, en az 4 kişi hayatını kaybetti.
Polis, olayın ardından 45 yaşındaki şüpheli şahsın gözaltına alındığını belirtti.
Silahlı saldırının detayları açıklanmadı.
Kaynak: AP News
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