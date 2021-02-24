Lancefield bölgesindeki bir hayvan bakım çiftliğine alınan koyunun, kulağında daha önce bir künyesinin bulunduğu belirtildi.

[Credit: EDGAR'S MISSION via Reuters]

Çiftlik yetkilisi Kyle Behrend, "Baarack" adı verilen koyunun yününün 35,4 kilogram ağırlığa ulaştığını söyledi.

[Credit: EDGAR'S MISSION via Reuters]

Behrend, koyunun getirildiğinde zayıf olduğunu şimdi ise diğer koyunlarla birlikte bakım yapılmak üzere çiftlikteki yerini aldığını söyledi.

Koyun Baarack'ın kırkıldıktan sonraki hali de fotoğraflandı.

[Credit: EDGAR'S MISSION via Reuters]