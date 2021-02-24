Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:03Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Avustralya'da, ormanda bulunan koyundan 35 kilo yün çıktı
[Credit: EDGAR'S MISSION via Reuters]
Avustralya'nın Victoria eyaletinde, ormanlık alanda bulunan ve uzun zamandır kırkılmadığı görülen koyun, bakım çiftliğine alındı.
Lancefield bölgesindeki bir hayvan bakım çiftliğine alınan koyunun, kulağında daha önce bir künyesinin bulunduğu belirtildi.
[Credit: EDGAR'S MISSION via Reuters]
Çiftlik yetkilisi Kyle Behrend, "Baarack" adı verilen koyunun yününün 35,4 kilogram ağırlığa ulaştığını söyledi.
[Credit: EDGAR'S MISSION via Reuters]
Behrend, koyunun getirildiğinde zayıf olduğunu şimdi ise diğer koyunlarla birlikte bakım yapılmak üzere çiftlikteki yerini aldığını söyledi.
Koyun Baarack'ın kırkıldıktan sonraki hali de fotoğraflandı.
[Credit: EDGAR'S MISSION via Reuters]
Etiketler: Avustralya
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