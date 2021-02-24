Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 11:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bosna'da 'hayat kurtaran' meşe ağacı, yıllara meydan okuyor
Bosna savaşı sırasında, kadın ve çocukların saklandığı 500 yaşın üzerindeki meşe ağacı, bugün kedi ve kuşlara ev sahipliği yapıyor.
Saraybosna'ya yakın Pazariç kasabasındaki meşe ağacı, savaş sırasında kadın ve çocukların bombalardan korunması için doğal kalkan görevi gördü. Öyle ki ağacın içine 8 kişi girebiliyor.
En az 5 asırlık olduğu bilinen ağaç, uzmanlara göre Avrupa'daki en yaşlı meşe ağaçlarından biri durumunda.
15 metre uzunluğundaki ağaç, hem kuşlara hem de kedilere ev sahipliği yapıyor.
Etiketler: Bosna Hersek
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