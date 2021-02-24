Saraybosna'ya yakın Pazariç kasabasındaki meşe ağacı, savaş sırasında kadın ve çocukların bombalardan korunması için doğal kalkan görevi gördü. Öyle ki ağacın içine 8 kişi girebiliyor.

En az 5 asırlık olduğu bilinen ağaç, uzmanlara göre Avrupa'daki en yaşlı meşe ağaçlarından biri durumunda.

15 metre uzunluğundaki ağaç, hem kuşlara hem de kedilere ev sahipliği yapıyor.