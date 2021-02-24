Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Twitter’da İslam karşıtı paylaşımda bulundu.

Jansa'nın paylaşımına Slovenya İslam Birliği ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik iftira

Başbakan janez Jansa, Karl Marx ve Friedrich Engels’in “Komünist Manifestosu”nda yer alan Kur’an-ı Kerim’e yönelik iftiralar içeren bir paylaşımı retweet etti.

Slovenya İslam Birliği, kutsal kitaba böyle bir yaklaşımı en sert şekilde kınadı. Birlik, "Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürütecek Slovenya, diğer dinlere, kültürlere ve Avrupa Birliği'nin temellerine saygı duymalı" açıklamasını yaptı.

Ocak ayında da yapmıştı

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, ocak ayında da sosyal medyada yer alan bir paylaşımında İslam'a hakarete varan ifadeler kullanmıştı. Jansa, büyük tepki görmüştü.